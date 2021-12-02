Etah News: आज के कार्यक्रम

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- सुबह 7 बजे से मेहता पार्क चौक पर मजदूरों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।

सेवा संकल्प यात्रा

सुबह 10:30 बजे भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा का एटा पहुंचेगी। आगरा रोड चमकरी के पास यात्रा का स्वागत किया जाएगा।

शिविर

सुबह 10 बजे से सेवा संकल्प अभियान के तहत सकीट ब्लॉक में पात्रों को लाभ देने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।

सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

स्वास्थ्य शिविर