Etah News: नहर में कूदी महिला, लोगों ने बचाई जान

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घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे की है। महिला की पहचान 45 वर्षीय सावित्री पत्नी भीकम पाल के रूप में हुई है। वह हाथरस के सिकंदराराऊ स्थित वीरपुर की रहने वाली हैं और उनका मायका जिरसमी गांव में है। सावित्री का परिवार में किसी बात के कराण विवाद चल रहा है। इसी पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने नगला मुही के पास नहर में आत्महत्या के इरादे से छलांग लगा दी।नहर में महिला के बहने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। लोगों ने तुरंत नहर में उतरकर महिला की तलाश शुरू की और उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद बाइक से महिला को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई है। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है अगर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।