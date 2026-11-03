Etah News: एक माह बाद बड़ौली-अचलपुर मार्ग पर दौड़ेंगे वाहन

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मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की पहल पर लंबे समय से लंबित इस मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क पर मिट्टी डालने का काम पूरा हो चुका है। अब गिट्टी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बाद डामरीकरण कराया जाएगा। निर्माण कार्य में तेजी आने से ग्रामीणों को जल्द ही आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।इस मार्ग के पक्का होने से जारथल, खोजपुर, श्यामपुर, ततारपुर, नगला खरगी और गोबरा समेत कई गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक कच्चा रास्ता होने के कारण बरसात के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। सड़क बनने से लोगों को कीचड़ और खराब रास्ते की समस्या से निजात मिलेगी।विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि उनके प्रयास से मारहरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बड़ौली से नगला खरगी तक कच्चे मार्ग को पक्का कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब यह मांग पूरी होने जा रही है। सड़क बनने से बड़ौली, गोबरा, श्यामपुर समेत कई गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।