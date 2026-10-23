Etah News: फोन पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी

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डाक बंगला निवासी जोन यादव ने पुलिस को बताया कि 17 अक्तूबर को वह घर पर था। इसी दौरान फर्रुखाबाद के अरसी गांव निवासी नितेश जोशी ने उसे फोन किया। आरोप है कि नितेश ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आरोपी ने धमकी दी कि अलीगंज आकर उसे उठाकर ले जाएंगे। इसके कुछ समय बाद नितेश के मित्र बनी गांव निवासी विनय यादव ने भी संदेश भेजकर उसकी मां और बहन के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ राजेश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद