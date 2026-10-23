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Etah News: पटाखे चलाते समय बारूद की चपेट में आकर दो बच्चे झुलसे

Fri, 23 Oct 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:28 PM IST
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Two children sustained burns after coming into contact with gunpowder while bursting firecrackers
एटा। नेहरू नगर में शुक्रवार सुबह पटाखे चलाते समय बारूद की चपेट में आकर दो बच्चे झुलस गए। परिजन ने दोनों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है।
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शहर के मोहल्ला नेहरू नगर निवासी सुभाष चंद्र ने बताया कि आठ वर्षीय बेटा अंश और पड़ोसी मान सिंह का छह वर्षीय बेटा रजत शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे घर के बाहर पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान अचानक पटाखे के बारूद से दोनों के हाथ झुलस गए। बच्चों की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। दोनों को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले जाया गया। चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया है। जिला प्रभारी अग्निशमन अधिकारी जितेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि बच्चों को पटाखे न चलाने दें। खुद भी पटाखे चलाते समय सावधानी बरतें। संवाद
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