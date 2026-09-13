ऑपरेशन खटखट: पुलिस की 54 टीमों ने 353 अपराधियों के घर दी दबिश
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 13 Sep 2026 11:24 PM IST
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एटा। चोरी, नकबजनी और एटीएम चोरी जैसी घटनाओं में पिछले पांच वर्षों के दौरान संलिप्त रहे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने शनिवार रात बड़े स्तर पर अभियान चलाया। ऑपरेशन खटखट के तहत पुलिस की 54 टीमों ने एक साथ 353 अपराधियों के घरों पर दबिश दी। पुलिस टीमों ने मौके पर पहुंचकर अपराधियों का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान छह अपराधियों की मौत होने की जानकारी सामने आई।
पुलिस टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चिह्नित अपराधियों के घर पहुंचकर उनके वर्तमान पते और स्थिति का सत्यापन किया। एक साथ बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों में खलबली मची रही। अभियान का उद्देश्य चोरी, नकबजनी और एटीएम चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना तथा पुराने अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों पर नजर रखना है। सत्यापन के साथ ही पुलिस उनके आपराधिक इतिहास और संपत्ति से संबंधित जानकारी भी जुटा रही है। जांच में संदिग्ध गतिविधियां या आपराधिक संलिप्तता सामने आने पर संबंधित के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने कहा कि अपराधियों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति की जांच कराई जा रही है। तथ्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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पुलिस टीमों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चिह्नित अपराधियों के घर पहुंचकर उनके वर्तमान पते और स्थिति का सत्यापन किया। एक साथ बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे लोगों में खलबली मची रही। अभियान का उद्देश्य चोरी, नकबजनी और एटीएम चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करना तथा पुराने अपराधियों की वर्तमान गतिविधियों पर नजर रखना है। सत्यापन के साथ ही पुलिस उनके आपराधिक इतिहास और संपत्ति से संबंधित जानकारी भी जुटा रही है। जांच में संदिग्ध गतिविधियां या आपराधिक संलिप्तता सामने आने पर संबंधित के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने कहा कि अपराधियों के आपराधिक इतिहास और संपत्ति की जांच कराई जा रही है। तथ्यों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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