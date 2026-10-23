Etah News: आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:09 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
सत्संग-
दोपहर 12 बजे से जलेसर के मोहल्ला हथोड़ा में मानव कल्याण आश्रम की तरफ से सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
--
रामलीला
रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में भक्त प्रहलाद की लीला का आयोजन होगा।
विज्ञापन
दोपहर 12 बजे से जलेसर के मोहल्ला हथोड़ा में मानव कल्याण आश्रम की तरफ से सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
रामलीला
रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में भक्त प्रहलाद की लीला का आयोजन होगा।