Etah News: आज के कार्यक्रम

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दोपहर 12 बजे से जलेसर के मोहल्ला हथोड़ा में मानव कल्याण आश्रम की तरफ से सत्संग का आयोजन किया जाएगा।



शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

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रामलीला

रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में भक्त प्रहलाद की लीला का आयोजन होगा।







सत्संग-