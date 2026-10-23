Etah News: साइबर ठगी के 3300 रुपये पीड़ित को लौटाए

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एटा। साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को सकरौली पुलिस ने राहत दिलाई है। साइबर हेल्प डेस्क टीम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ठगी गई 3300 रुपये की धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई है। थाना प्रभारी नित्यानंद पांडेय ने बताया कि रुपये वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस टीम का आभार जताया। क्षेत्राधिकारी साइबर नितीश गर्ग ने बताया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी की धनराशि पीड़ितों को वापस दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सकरौली थाने की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में 3300 रुपये वापस कराए। रुपये पाकर पीड़ित काफी खुश हुआ और पुलिस टीम की प्रशंसा की। संवाद