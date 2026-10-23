Etah News: सहकारी समिति के सचिव पर किसान के कागजात फाड़ने का आरोप, हंगामा

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क्षेत्र के ऊंचागांव की सहकारी समिति पर बृहस्पतिवार को डीएपी का वितरण किया जा रहा था। बुवाई के समय डीएपी की आवश्यकता होने पर किसानों की लंबी लाइन थी। समिति पर आए किसानों को पहले ही कूपन बांट दिए गए थे। समिति पर बछेपुरा गांव के किसान रामेश्वर अपनी मां श्यामादेवी की फार्मर आईडी लेकर डीएपी लेने आए थे जिनका कूपन नंबर 41 था।उनके चचेरे भाई अशोक का कूपन नंबर 8 था। दोनों भाई अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे थे तभी कूपन नंबर-53 के किसान को चार बोरी दिए जाने पर दोनों ने आपत्ति जताई।विवाद होने पर सचिव ने गुस्से में आकर दोनों की फार्मर आईडी फाड़ दी। कागजात फाड़े जाने पर किसानों ने सचिव पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। अंत में कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका। संवाद