फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Cooperative society secretary accused of tearing up a farmer's documents; uproar ensues

Etah News: सहकारी समिति के सचिव पर किसान के कागजात फाड़ने का आरोप, हंगामा

Fri, 23 Oct 2026 12:13 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
Cooperative society secretary accused of tearing up a farmer's documents; uproar ensues
जलेसर। क्षेत्र के गांव ऊंचागांव की सहकारी समिति पर डीएपी वितरण के समय दो किसानों और सचिव के बीच विवाद हो गया। गुस्साए सचिव ने दो किसानों के कागजात फाड़ दिए। कागजात फाड़े जाने पर किसानों ने हंगामा करते हुए सचिव पर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

क्षेत्र के ऊंचागांव की सहकारी समिति पर बृहस्पतिवार को डीएपी का वितरण किया जा रहा था। बुवाई के समय डीएपी की आवश्यकता होने पर किसानों की लंबी लाइन थी। समिति पर आए किसानों को पहले ही कूपन बांट दिए गए थे। समिति पर बछेपुरा गांव के किसान रामेश्वर अपनी मां श्यामादेवी की फार्मर आईडी लेकर डीएपी लेने आए थे जिनका कूपन नंबर 41 था।
विज्ञापन

उनके चचेरे भाई अशोक का कूपन नंबर 8 था। दोनों भाई अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे थे तभी कूपन नंबर-53 के किसान को चार बोरी दिए जाने पर दोनों ने आपत्ति जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवाद होने पर सचिव ने गुस्से में आकर दोनों की फार्मर आईडी फाड़ दी। कागजात फाड़े जाने पर किसानों ने सचिव पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। अंत में कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed