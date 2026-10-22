फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   The lock of negligence, life in peril

Etah News: लापरवाही का ताला, आफत में जिंदगी

Thu, 22 Oct 2026 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 22 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
The lock of negligence, life in peril
मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में एआरटी सेंटर में पड़ा ताला। संवाद
एटा। मेडिकल कॉलेज के एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर पर लटके ताले एचआईवी पीड़ितों के लिए जीवन और संघर्ष की बड़ी परीक्षा बन गए हैं। कर्मचारियों के काम पर न लौटने के कारण पिछले दस दिनों से मरीजों को बिना दवाएं लिए ही बैरंग लौटना पड़ रहा है।
विज्ञापन


दूरदराज के ग्रामीण इलाकों से किराए का खर्च उठाकर अस्पताल पहुंचने वाले ये मरीज न केवल अपनी सेहत के संकट से जूझ रहे हैं बल्कि व्यवस्था की लाचारी के आगे आर्थिक और मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुके हैं। एआरटी सेंटर के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 12 से 14 अक्तूबर तक कार्य बहिष्कार करने का एलान किया था। हालांकि दस दिन बीत जाने के बाद भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं। मरीजों के सामने सबसे बड़ी समस्या दवाओं की उपलब्धता को लेकर है।
विज्ञापन


कई मरीज लंबी दूरी तय कर मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। आने-जाने में समय और किराया खर्च करने के बाद भी जब उन्हें दवा नहीं मिलती तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। एचआईवी पीड़ित मरीजों के लिए नियमित रूप से एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) की दवाएं लेना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में सेंटर बंद रहने से मरीजों की चिंता बढ़ गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed