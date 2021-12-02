Etah News: टूटी पुलिया का निर्माण नहीं होने से लोग हो रहे परेशान
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:38 AM IST
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निधौलीकलां। कस्बे में छोटी माता मंदिर वाली रोड का सीसी निर्माण कार्य एक माह से रुका हुआ है।
इसकी वजह से टूटी पुलिया भी नहीं बन पा रही है। काम रुके होने पर लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार मनमानी कर रहा है।
गुणवत्ता के अनुरूप सीसी निर्माण न होने से कई जगह अभी से दरारें आने लगी हैं। पुलिया के निर्माण में पहले की अपेक्षा चौड़ाई कम कर दी गई है। गुणवत्ता को लेकर लोगों और ठेकेदार के बीच अक्सर तकरार हो रही है। इसके बाद भी ठेकेदार मनमानी पर आमादा है।
इसकी वजह से टूटी पुलिया भी नहीं बन पा रही है। काम रुके होने पर लोगों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार मनमानी कर रहा है।
गुणवत्ता के अनुरूप सीसी निर्माण न होने से कई जगह अभी से दरारें आने लगी हैं। पुलिया के निर्माण में पहले की अपेक्षा चौड़ाई कम कर दी गई है। गुणवत्ता को लेकर लोगों और ठेकेदार के बीच अक्सर तकरार हो रही है। इसके बाद भी ठेकेदार मनमानी पर आमादा है।
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