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बरेली रूट पर रोडवेज बसों का संचालन कासगंज तक ही हो रहा है। ऐसे में यात्रियों को बदायूं और बरेली जाने के लिए सीधी बस सेवा नहीं मिल पा रही है। जिला मुख्यालय व आगरा से जाने वाली बसें कासगंज तक की सवारियां ही लेकर निकल रही हैं।इसी वजह से यात्रियों को कासगंज पहुंचने के बाद आगे की यात्रा के लिए दूसरी बस का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे किराया अधिक लग रहा है और उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। इसके साथ ही परेशानी भी उठानी पड़ रही है।