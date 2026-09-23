'पापा और बाबा ने मम्मी-नानी को मार दिया': मासूमों के सामने खूनी खेल, बच्चों ने बताई डबल मर्डर की खौफनाक कहानी

एटा के अवागढ़ के यादव नगर में दोहरे हत्याकांड के बाद हर जुबां पर इसी की चर्चा है। रात को 11 बजे मां और नानी की हत्या की वारदात से बच्चे सहमे हुए हैं। वह इस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं। पुलिस को बड़ी बेटी कल्पना ने घटनाक्रम की जानकारी दी तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पापा और बाबा दोनों महिलाओं पर हथौड़े बरसाते रहे और बच्चे डर के कारण चिल्ला भी नहीं सके। इसके बाद बच्चों को धमकी देते हुए तीनों आरोपी वहां से भाग निकले।

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