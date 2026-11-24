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झंडा मैदान उतेपा थाना बिल्हौर निवासी सुशील कुमार ने बताया कि भाई लाखन सिंह राजपूत (43) वाहन चालक थे। वह सोमवार को लोडर वाहन में कबाड़ लेकर दिल्ली जा रहे थे। उनके साथ गांव के ही छोटू और अनिल भी सवार थे। रास्ते में कस्बा व थाना पिलुआ क्षेत्र में हाईवे बाईपास पर उनका वाहन पीछे से कैंटर में जा टकराया।हादसे में तीनों लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों व राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को ही एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने लाखन सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं छोटू और अनिल को सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।एक माह पूर्व ही हुई थी बेटी की गोदभराई की रस्मसुशील कुमार ने बताया कि करीब एक माह पहले ही लाखन सिंह ने अपनी बेटी अंजलि का विवाह तय किया था। उसी समय गोद भराई की रस्म भी कर दी गई थी। फरवरी में बेटी की शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं लेकिन हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। बेटी के हाथ पीले होने से पहले ही पिता की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। रोते-बिलखते परिजन कानपुर से एटा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि पुलिस की टीम हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। दुर्घटना में घायल लाखन की मौत हो गई और उसके दोनों साथियों की हालत खतरे से बाहर है।