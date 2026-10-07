Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 07 Oct 2026 11:20 PM IST
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कार्यक्रम-
धरना
सुबह 10 बजे से मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का धरना सीएमओ कार्यालय पर होगा।
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खेलकूद
सुबह 10 बजे से जनपदीय युवा खेलकूद युवा समारोह राजकीय इंटर कॉलेज एटा के मैदान पर होगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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रामलीला
रात 8 बजे निधौली कलां में श्रीराम लीला महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा।
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धरना
सुबह 10 बजे से मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का धरना सीएमओ कार्यालय पर होगा।
खेलकूद
सुबह 10 बजे से जनपदीय युवा खेलकूद युवा समारोह राजकीय इंटर कॉलेज एटा के मैदान पर होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
रामलीला
रात 8 बजे निधौली कलां में श्रीराम लीला महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा।