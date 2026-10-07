Etah News: सिटी में आज

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धरना

सुबह 10 बजे से मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों का धरना सीएमओ कार्यालय पर होगा।

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खेलकूद

सुबह 10 बजे से जनपदीय युवा खेलकूद युवा समारोह राजकीय इंटर कॉलेज एटा के मैदान पर होगा।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

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रामलीला

रात 8 बजे निधौली कलां में श्रीराम लीला महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा।

कार्यक्रम-