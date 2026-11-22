Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचना
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:56 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:56 PM IST
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दिव्यांग बोर्ड
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय पर दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
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ट्रायल
सुबह 11 बजे से शहर के स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय खो-खो और वॉलीबाल का ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।
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जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय पर दिव्यांगजन बोर्ड का आयोजन किया जाएगा।
ट्रायल
सुबह 11 बजे से शहर के स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय खो-खो और वॉलीबाल का ट्रायल का आयोजन किया जाएगा।
जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।