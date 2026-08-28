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Etah News: ऑटो और कार की आमने-सामने टक्कर, नौ घायल

Fri, 28 Aug 2026 11:53 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 28 Aug 2026 11:53 PM IST
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Head-on collision between auto-rickshaw and car; nine injured.
​शिकोहाबाद रोड पर रिजोर थाना क्षेत्र में हुए हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ ऑटो। संवाद
एटा। शिकोहाबाद मार्ग पर सिंहपुर गांव के पास शुक्रवार शाम करीब देर शाम ऑटो और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार नौ लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और निजी वाहनों व एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। चिकित्सकों ने छह घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया।
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अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पांडेय ने बताया कि ऑटो एटा से शिकोहाबाद की ओर जा रहा था। इसी दौरान शिकोहाबाद की ओर से आ रही कार सिंहपुर गांव के पास ऑटो से टकरा गई। हादसे में ऑटो सवार बंटी, रेशमा, सौरभ, रेखा देवी, प्रियांशी, अतीश और पंकज घायल हुए। सभी जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं। कार सवार राजेश और उनकी पत्नी नीलम भी घायल हुए हैं।
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हादसे की जानकारी मिलने पर सीओ सकीट नीतीश गर्ग और एएसपी श्वेताभ पांडेय मेडिकल कॉलेज पहुंचे। इन लोगों ने घायलों का हाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच शकर रही है। हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
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