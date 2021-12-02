Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Firecrackers were found hidden in sacks inside a shop; police have registered an FIR.

Etah News: दुकान में बोरों में छिपाकर रखे थे पटाखे, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

Tue, 10 Nov 2026 12:05 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Firecrackers were found hidden in sacks inside a shop; police have registered an FIR.
अलीगंज। दिवाली के त्योहार के बीच अलीगंज कस्बे में एक दुकान से प्लास्टिक के बोरों में रखे पटाखे बरामद होने का मामला सामने आया है। दुकान में पटाखों को बोरों के अंदर रखे जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद किया। दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन

सीओ राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अलीगंज के मोहल्ला बालकिशन निवासी सौरभ कुमार की दुकान से प्लास्टिक के बोरों में रखे विस्फोटक पटाखे बरामद किए गए हैं। अवैध रूप से पटाखों के भंडारण पर यह कार्रवाई की गई है। कस्बा इंचार्ज मनीष कुमार की ओर से तहरीर दी गई, जिसके आधार पर कोतवाली अलीगंज पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद पटाखे कहां से लाए गए थे, उनका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया था।
विज्ञापन

सीओ ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। पटाखों के स्रोत और उनके भंडारण से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed