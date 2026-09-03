Etah News: रेस्तरां की रसोई में गंदगी, सामग्री कुतर रहे थे चूहे

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एटा। चमचमाते फर्श, डिजाइनर टेबल और कुर्सियों पर परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता को जांचने पहुंची खाद्य विभाग की टीम को रेस्तरां की रसोई में आटे और मैदा में चूहों का मैंगनी (मल) पड़ा मिला।श्री राधे रेस्तरां की रसोई में खाद्य सामग्री को चूहे कुतरते नजर आए, यही भोजन ग्राहकों को परोसा जाता है।एक्सपायर मसाले और सॉस को भी नष्ट कराया गया है। टीम ने रेस्तरां से पनीर का सैंपल जांच के लिए भेजा है।बृहस्पतिवार की शाम को सहायक खाद्य आयुक्त विजय वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामवीर सिंह, विमल कुमार ने बस स्टैंड स्थित श्री राधे रेस्तरां का निरीक्षण किया। रेस्तरां में चार-पांच लोग खाना खा रहे थे। टीम जब इसके रसोईघर में पहुंची तो वहां की हालत देखकर दंग रह गई।यहां काफी गंदगी पाई गई। खुला डस्टबिन कूड़े से भरा हुआ था। वाशिंग एरिया में बर्तन गंदे पड़े हुए थे। स्टोर में आटा तथा मैदा के बर्तनों के ढक्कनों पर चूहे उछलकूद कर रहे थे। उनका मल मैदा और आटे में पड़ा था। इससे पूर्व बुधवार को देव रेस्तरां में किचन में कॉकरोच और गंदगी मिली थी।