Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

विज्ञापन









- शाम पांच बजे पीपल अड्डा स्थित मयूर विहार में हिमगिरिनाथ मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।



फुटबॉल मैचः

शाम 4 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में मैत्रीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा।







काम की बात



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न वादों का निस्तारण कराया जाएगा।



सत्संगः - शाम चार बजे से मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।