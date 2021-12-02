Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:07 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:07 AM IST
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संपूर्ण समाधान दिवस
- सुबह 10 बजे से जिले की तीनों तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।
सामूहिक विवाह
सुबह 10 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।
मतदाता जागरूकता अभियानः
सुबह 10 बजे से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान
चलाया जाएगा।
यातायात जागरूकता अभियान
- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।