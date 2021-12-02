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संपूर्ण समाधान दिवस

- सुबह 10 बजे से जिले की तीनों तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।

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सामूहिक विवाह

सुबह 10 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।

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मतदाता जागरूकता अभियानः

सुबह 10 बजे से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान



चलाया जाएगा।

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यातायात जागरूकता अभियान



- सुबह 10 बजे से शहर के विभिन्न मार्गों पर यातायात जागरूक अभियान चलाया जाएगा।







