Etah News: पीजी परीक्षा में डॉ. सुमित कुमार ने हासिल की ऑल इंडिया 374वीं रैंक
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:14 PM IST
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एटा। शहर के मोहल्ला शृंगार नगर निवासी बैंक कैशियर विनोद कुमार यादव के बेटे डॉ. सुमित कुमार ने एमबीबीएस के बाद पीजी परीक्षा में ऑल इंडिया 374वीं रैंक हासिल की है। 24 सितंबर को परिणाम घोषित होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है।
परिजनों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। विनोद कुमार यादव बैंक ऑफ बड़ौदा की मानपुर शाखा में कैशियर हैं। उनके बेटे डॉ. सुमित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के यूसीएमएस कॉलेज से एमबीबीएस किया है। उन्होंने 30 अगस्त को पीजी की परीक्षा दी थी। जिसका परीक्षा परिणाम बृहस्पतिवार को आया।
इसमें डॉ. सुमित ने 374वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर सफलता दर्ज की। बेटे की उपलब्धि पर मां सुधा यादव सिहत परिजन और परिचितों ने खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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परिजनों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। विनोद कुमार यादव बैंक ऑफ बड़ौदा की मानपुर शाखा में कैशियर हैं। उनके बेटे डॉ. सुमित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के यूसीएमएस कॉलेज से एमबीबीएस किया है। उन्होंने 30 अगस्त को पीजी की परीक्षा दी थी। जिसका परीक्षा परिणाम बृहस्पतिवार को आया।
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इसमें डॉ. सुमित ने 374वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर सफलता दर्ज की। बेटे की उपलब्धि पर मां सुधा यादव सिहत परिजन और परिचितों ने खुशी जताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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