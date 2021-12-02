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Etah News: मेडिकल कॉलेज में भर्ती बालक में डेंगू की पुिष्ट

Wed, 30 Sep 2026 12:39 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:39 AM IST
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Dengue confirmed in a child admitted to medical college

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एटा। मौसम में बदलाव होने के बाद लोग वायरल बुखार से बीमार पड़ रहे है। वहीं कुछ लोग मलेरिया व डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में बालक डेंगू पीड़ित निकला जिसे भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था। इसके साथ ही निमोनिया और वायरल बुखार समेत कुल 35 बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था।
मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में मंगलवार को कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रशांत नगर निवासी बलराम का 9 साल का बालक अध्ययन डेंगू पीड़ित मिला।
बलराम ने बताया कि उसे 6 दिन से बुखार आ रहा था। निजी क्लीनिक पर उपचार लेने के बाद भी आराम नहीं मिला। इसके बाद सोमवार को वह मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में उपचार दिलाने के लिए पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए सामान्य वार्ड में भर्ती कर मलेरिया और डेंगू की जांच कराई।
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जांच रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई। चिकित्सकों ने डेंगू का उपचार शुरू कर दिया है। वहीं बच्चा वार्ड में कुल 35 मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था। इसके साथ ही 4 बच्चे निमोनिया से पीड़ित भी मिले जिन्हें भाप देने के साथ उपचार दिया जा रहा था।
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