Etah News: बाजार में उमड़ी भीड़, जाम में जूझते रहे लोग

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कस्बे में सबसे ज्यादा परेशानी उस समय हुई जब रोडवेज बसों के साथ अन्य बड़े वाहन भी सड़क किनारे खड़े हो गए। इससे पहले से संकरे बाजार मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया। दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर भी जाम के बीच रास्ता तलाशते नजर आए। कई स्थानों पर वाहनों के आमने-सामने आने से स्थिति और बिगड़ गई। लोगों को कुछ दूरी तय करने में भी काफी समय लग गया। त्योहार पर बाजार में भीड़ का दबाव बढ़ने के बावजूद प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी नजर नहीं आए। लोगों ने प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और रोडवेज बसों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल की व्यवस्था कराने की मांग की है।त्योहार से पूर्व बाजार लोगों की आवाजाही बढ़ने से जाम के हालत से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। लोगों हो रही समस्या का समाधान कराया जाएगा। - ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीओ जलेसर