Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Counseling brings a husband and wife back together, saving their family from falling apart.

Etah News: काउंसिलिंग से फिर एक हुए पति-पत्नी, परिवार टूटने से बचाया

Thu, 05 Nov 2026 11:40 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Counseling brings a husband and wife back together, saving their family from falling apart.
एटा। आपसी मतभेद के कारण टूटने की कगार पर पहुंचे एक परिवार को परिवार परामर्श केंद्र की काउंसिलिंग से फिर से जोड़ने में सफलता मिली। बृहस्पतिवार को हुई काउंसिलिंग के दौरान पति-पत्नी ने अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करते हुए साथ रहने की सहमति जताई।
विज्ञापन

मिरहची थाना क्षेत्र के गांव नगला नथ निवासी रश्मि और उनके पति अजय के बीच आपसी मतभेद चल रहे थे। इस कारण उनका मामला परिवार परामर्श केंद्र में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को महिला थाना परिसर स्थित नारी उत्थान केंद्र भवन में दोनों पक्षों की काउंसिलिंग की गई। काउंसलरों ने पति-पत्नी को समझाया और आपसी विवाद दूर कर परिवार को बचाने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

इसके बाद दोनों अपनी गलतियां स्वीकार करते हुए फिर से साथ रहने को तैयार हो गए। इस दौरान काउंसलर पीएलवी प्रीति, डॉ. मुकुल देव, उपनिरीक्षक सुनीता बाई, महिला हेड कांस्टेबल प्रीति शर्मा और महिला कांस्टेबल रजनी मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed