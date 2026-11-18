विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

बुधवार को सोने के दाम 1 लाख 36 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम रहे, जबकि चांदी 1 लाख 64 हजार रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। कीमतों में आई गिरावट से उन परिवारों को राहत मिली है, जिनके घरों में आने वाले दिनों में शादी समारोह होने हैं। अब तक महंगाई के चलते लोग बजट के अनुसार हल्के आभूषण खरीदने को प्राथमिकता दे रहे थे, लेकिन दाम कम होने से अब ग्राहक पहले की अपेक्षा अधिक वजन के गहने खरीद रहे हैं।शहर के बाबूगंज, घंटाघर और सराफा बाजार में बुधवार को सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। सोने-चांदी की दुकानों पर महिलाएं और पुरुष शादी-विवाह के लिए आभूषण पसंद करते नजर आए। यही स्थिति जलेसर, अवागढ़, अलीगंज, निधौली कलां और मारहरा समेत अन्य कस्बों के सराफा बाजारों में भी देखने को मिली। कारोबारियों के अनुसार कीमतों में कमी आने से ग्राहकों का रुझान बढ़ा है और सहालग के चलते बाजार में अच्छी खरीदारी हो रही है।बोले दुकानदारसोने-चांदी के दाम कम होने से बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। पिछले दो महीने में धातुओं के भाव में भारी गिरावट देखी गई है। - मनोज गुप्ता, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन एटाकीमतों में गिरावट से शादी-विवाह के लिए लोग उत्साह के साथ आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं। अब पहले की अपेक्षा वजनदार आभूषण के ऑर्डर मिल रहे हैं। - अंबर अग्रवाल, सराफ जलेसर