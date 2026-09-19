Etah News: श्रमदान कर भाजपाइयों ने दिया स्वच्छता का संदेश

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू हुए एक माह के सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वछता का संदेश देते हुए लोगों को घरों के आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सड़क पर जमा गंदगी को डलावघर में फिंकवाया गया। भाजपा नेता अर्जुन सिंह राठौर ने कहा स्वच्छता के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। सोमेंद्र सिंह राठौर ने कहा स्वच्छता को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम में अखिलेश सिंह राठौर, रामानंद मिश्रा, प्रवीण भदौरिया, आशुतोष तिवारी, राजीव गुप्ता भी मौजूद रहे।

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राजा का रामपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को श्रमदान कर भाजपाइयों ने स्वच्छता का संदेश दिया। भाजपाइयों ने नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ू लगाकर श्रमदान किया।