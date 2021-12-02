Etah News: चांदी हुई भारी तो हल्की पड़ी पायल की झंकार

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सराफा बाजार में ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए कारोबारियों ने पायल और बिछिया की नई रेंज बाजार में उतारी है। पिछले साल करवाचौथ के आसपास चांदी का भाव करीब 1.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम था, जो इस बार बढ़कर लगभग 2.56 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।कीमतों में इस बढ़ोतरी का असर आभूषणों की खरीदारी पर भी दिखाई दे रहा है। पहले जहां 100 से 200 ग्राम तक की भारी पायलों की मांग रहती थी वहीं अब महिलाएं 15 से 20 ग्राम वजन की हल्की पायलें अधिक पसंद कर रही हैं।बाजार में इनकी शुरुआती कीमत करीब ढाई हजार रुपये है। पायल के साथ बिछिया की खरीदारी में भी डिजाइन और बजट का खास ध्यान रखा जा रहा है। सराफा बाजार में मीनाकारी, स्टोन वर्क और इटालियन फिनिश वाली बिछिया के हल्के सेट उपलब्ध हैं।चार बिछिया वाले सेट की शुरुआती कीमत करीब 900 रुपये है। कम वजन, आकर्षक बनावट और किफायती कीमत के कारण युवतियां और कामकाजी महिलाएं इन डिजाइनों को पसंद कर रही हैं।