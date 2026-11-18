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जैथरा। कस्बे के मुख्य बाजार में फुटपाथ पर तख्त डालकर किए गए अतिक्रमण को लेकर नगर पंचायत ने सख्ती दिखाई है। नगर पंचायत की ओर से बाजार में मुनादी कराकर व्यापारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। मुख्य बाजार में सड़क के दोनों ओर करीब आठ फुट के फुटपाथ पर व्यापारियों ने तख्त रखकर सामान फैला रखा है। इससे बाजार में जाम की स्थिति बनी रहती है और दुकानों की पहचान भी मुश्किल हो रही है। व्यापारियों की शिकायत और अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद नगर पंचायत ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। निर्देशों का पालन न करने पर फुटपाथ पर रखा सामान पुलिस के सहयोग से जब्त किया जाएगा। हालांकि, व्यापारी एक-दूसरे के अतिक्रमण हटाने का इंतजार कर रहे हैं। संवाद