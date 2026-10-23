फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   After Rasulpur Garhauli, now an outbreak of fever in Jarthal

Etah News: रसूलपुर गढ़ौली के बाद अब जारथल में बुखार का प्रकोप

Fri, 23 Oct 2026 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
After Rasulpur Garhauli, now an outbreak of fever in Jarthal
मिरहची। क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ौली के बाद जारथल में बुखार के प्रकोप से लोग तनाव में हैं। जारथल में बुखार के प्रकोप की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में हलचल पैदा हो गई है। जारथल गांव में 50 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं जो आगरा और अलीगढ़ में निजी चिकित्सकों से उपचार ले रहे हैं।
विज्ञापन


नगर पंचायत क्षेत्र के गांव जारथल में लगभग सभी घर में कोई न कोई बुखार से पीड़ित है। रसूलपुर गढ़ौली में बुखार के संक्रमण से पांच लोगों की मौत होने पर जारथल के लोग संशय में हैं। बुखार आते ही लोग कोई जोखिम न लेते हुए आगरा और अलीगढ़ जांच कराते हुए उपचार ले रहे हैं। मामूली रूप से बुखार से पीड़ित लोग और उनके परिजन कतई लापरवाही नहीं कर रहे हैं।
विज्ञापन


बुखार की शिकायत पर लोग जांच कराकर चिकित्सकीय उपचार ले रहे हैं। रसूलपुर गढ़ौली में बुखार के संक्रमण के नियंत्रित होते ही जारथल में बुखार का प्रकोप फैलने पर लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। गांव की मीरा, सावित्री और नितेश ने बताया कि उन्हें पिछले 10 दिन से लगातार बुखार आ रहा है। उन्होंने एक निजी चिकित्सक के यहां इलाज कराया है तब जाकर कुछ आराम मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक दिन आई थी और दवा बांटकर चली गई लेकिन उन दवाओं से किसी को कोई आराम नहीं मिला। गांव में बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग बीमार हैं। स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है लेकिन अभी तक गांव में दोबारा स्वास्थ्य टीम और छिड़काव आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed