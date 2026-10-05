Etah News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार, इनवर्टर और गोल्ड लोन की रसीद बरामद
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:37 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:37 PM IST
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एटा। देहात कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को जनसहयोग से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से चोरी का एक इनवर्टर और पूर्व में चोरी किए गए जेवर गिरवी रखकर लिए गए गोल्ड लोन की रसीद बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रदीप उर्फ संदीप (32) निवासी शादीपुर कमरुआ, थाना गंगीरी जिला अलीगढ़ के रूप में हुई है। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाद
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