Etah News: एटा कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:46 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
कार्य बहिष्कार
- सुबह 10 बजे से सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
रामलीला
- शाम 6 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला का उद्घाटन किया जाएगा।
--
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
रामलीला
- शाम 6 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला का उद्घाटन किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।