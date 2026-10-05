Etah News: एटा कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे से सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।



रामलीला







- शाम 6 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला का उद्घाटन किया जाएगा।



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सत्संग



शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



कार्य बहिष्कार