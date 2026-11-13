Etah News: काउंसलर पर लगाया अभद्रता और रुपये मांगने का आरोप

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महिला होमगार्ड कुसुम लता ने बताया कि वह सुबह 8ः04 बजे अपने ड्यूटी पॉइंट पर पहुंच गई थीं। इसके बावजूद काउंसलर ने उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी। आरोप है कि मुकेश यादव ने उनसे खर्चा देने, रुपये देने अथवा चाय-मिठाई लाने की मांग की। इस पर जब वह शिकायत लेकर उनके पास पहुंचीं तो काउंसलर ने कथित तौर पर कहा कि ऐसे पटक देंगे कि झेल नहीं पाओगी।महिला होमगार्ड्स संध्या, संगीता और कुसुम लता की ड्यूटी महिला एवं प्रसूति विभाग के कमरा नंबर 210 स्थित महिला ओपीडी में थी। गार्ड इंचार्ज रीता ने फोन कर बताया कि ओपीडी में भीड़ है और महिला होमगार्ड्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद प्लाटून कमांडर को सूचना दी गई।वहीं काउंसलर मुकेश यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि महिला होमगार्ड्स ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद नहीं थीं। प्लाटून कमांडर के पहुंचने पर भी वे वहां नहीं मिलीं। इसके बाद उन्हें समझाया गया।