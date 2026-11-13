Etah News: 12 दिन में सड़क हादसों में 18 की मौत, 50 से अधिक घायल

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वर्तमान में जिले में यातायात माह चल रहा है और पुलिस टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी अब्दुल कादिर ने बताया कि एक से 12 नवंबर तक जिलेभर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर 6531 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान 11775500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, तेज गति और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।इसके साथ ही पुलिस स्कूल-कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दे रही है। प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जागरूकता संबंधी वीडियो दिखाए जा रहे हैं। हादसों में जान जाने का सबसे बड़ा कारण बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना रहा।-वर्जन-लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी लोग अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान किया जाता है। यातायात पुलिस का प्रयास है कि लोग दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया के साथ सीट बेल्ट का प्रयोग करें। -अब्दुल कादिर, यातायात प्रभारी