Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   18 dead, over 50 injured in road accidents in 12 days

Etah News: 12 दिन में सड़क हादसों में 18 की मौत, 50 से अधिक घायल

Fri, 13 Nov 2026 11:29 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 13 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
18 dead, over 50 injured in road accidents in 12 days
सकीट क्षेत्र में बिना हेलमेट बाइक सवारों को यातायात के नियम बताते सीओ सकीट नितीश गर्ग। स्रोत पु
एटा। यातायात माह में पुलिस की सख्ती और जागरूकता अभियान के बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। एक से 12 नवंबर के बीच जिले में सड़क हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसों का यह आंकड़ा यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के प्रयासों पर सवाल खड़े कर रहा है।
विज्ञापन




वर्तमान में जिले में यातायात माह चल रहा है और पुलिस टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात प्रभारी अब्दुल कादिर ने बताया कि एक से 12 नवंबर तक जिलेभर में सघन चेकिंग अभियान चलाकर 6531 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान 11775500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी बैठाने, गलत दिशा में वाहन चलाने, तेज गति और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
विज्ञापन




इसके साथ ही पुलिस स्कूल-कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दे रही है। प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जागरूकता संबंधी वीडियो दिखाए जा रहे हैं। हादसों में जान जाने का सबसे बड़ा कारण बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

-वर्जन-
लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी लोग अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान किया जाता है। यातायात पुलिस का प्रयास है कि लोग दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया के साथ सीट बेल्ट का प्रयोग करें। -अब्दुल कादिर, यातायात प्रभारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed