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Deoria News: बाइक-ट्रक हादसे में एक युवक की मौत, दो घायल

Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 02:02 AM IST
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Youth killed, two injured in bike-truck accident
पैकौली। देवरिया से मजदूरी कर घर लौट रहे तीन युवकों की बाइक शुक्रवार की रात करीब नौ बजे उसरा बाजार के पास एक ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में एक युवक की जान चली गई। दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
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पुलिस ने तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने कुंदन (22) पुत्र बहादुर को मृत घोषित कर दिया। गोविंद (20) पुत्र रामलखन और चंदन (19) पुत्र कमलेश का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये तीनों रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर भटौली गांव के निवासी थे।
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तीनों युवक देवरिया से मजदूरी कर लौट रहे थे। रात करीब नौ बजे उसरा बाजार के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों घायल हो गए। संवाद
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