Deoria News: दंपती और उसके माता-पिता पर हमला

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गांव निवासी खुशबू (21) के अनुसार, पड़ोसियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इसमें पिता बाल किशुन गोड़ के सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि छेदी गोड़, हर्ष गोड़, हर्षिता और सरोज देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाद गांव निवासी खुशबू (21) के अनुसार, पड़ोसियों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। इसमें पिता बाल किशुन गोड़ के सिर में गंभीर चोट लगने से वह बेहोश हो गए। इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि छेदी गोड़, हर्ष गोड़, हर्षिता और सरोज देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में शुक्रवार की देर शाम मामूली बात को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने दंपती और उसके माता-पिता पर हमला कर दिया। मारपीट में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया। पीड़िता की तहरीर पर चार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।