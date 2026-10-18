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Deoria News: 135 पाउच शराब के साथ तीन युवक गिरफ्तार

Sun, 18 Oct 2026 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 02:12 AM IST
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Three youths arrested with 135 pouches of liquor
रामपुर बुजुर्ग। बनकटा थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने दो स्थानों पर कार्रवाई कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से देसी शराब के 135 पाउच बरामद हुए। शुक्रवार की देर रात 45 पाउच शराब लेकर पैदल जा रहे युवक की गिरफ्तारी चर्चा में है।
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पुलिस के अनुसार, करजनिया मोड़ के पास रतसिया निवासी राकेश यादव को 45 पाउच शराब के साथ पकड़ा गया। वहीं, शनिवार को रामपुर बुजुर्ग चेकपोस्ट पर दोपहिया सवार बिहार के सिवान जिले के मझवलिया निवासी मनीष यादव और नीरज यादव को 90 पाउच शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। संवाद
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