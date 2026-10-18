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Deoria News: ट्रक की टक्कर से घायल युवक की मौत

Sun, 18 Oct 2026 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 01:43 AM IST
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Youth injured after being hit by a truck dies
बरहज। फूलपुर चौराहे के पास शुक्रवार की देर शाम ट्रक की टक्कर से घायल विशुनपुरा गांव निवासी दयानंद तिवारी (30) की मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर ट्रक चालक पर प्राथमिकी दर्ज की है। विशुनपुरा निवासी दयानंद तिवारी पुत्र रवींद्र तिवारी शुक्रवार को बाइक से बारा दीक्षित चौराहे गए थे। घर लौटते समय फूलपुर चौराहे के पास किसी काम से बाइक खड़ी की थी। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज का ट्रक चालक की पहचान की जा रही हे। संवाद
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