Deoria News: पोखरे में डूबकर युवक की मौत

बनकटा। क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी छेदीलाल यादव (21) की बुधवार की देर शाम पोखरे में डूबने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने युवक का शव पोखरे से निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।छेदीलाल शाम को पोखरे की तरफ गया था। वहां पैर फिसल जाने के कारण वह गहरे पानी में चला गया। दूर खड़े लोगों ने यह देखकर शोर मचाना शुरू किया। लोग मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद युवक को पोखरे से निकाला गया। उसे भाटपार रानी पीएचसी पर लेकर गए जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में सीओ मनोज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।