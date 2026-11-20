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नरसिंहडाढ़ गांव निवासी जयनाथ यादव सुबह करीब 11 बजे गांव के पूरब स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। उसने फेसबुक लाइव के जरिये चौकी प्रभारी केशव राम मौर्य पर छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने और विवेचना के नाम पर बार-बार परेशान करने का आरोप लगाया। युवक का आरोप था कि एक बिचौलिए के माध्यम से उससे 70 हजार रुपये भी वसूले गए। उसकी पत्नी भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर पुलिस पर मनमानी और उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी। दंपती का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई।सूचना मिलने पर करीब आधे घंटे बाद मईल एसओ विकास नाथ पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने युवक को समझाया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके करीब 15 मिनट बाद वह नीचे उतर गया।एसओ ने बताया कि युवक के खिलाफ पहले से प्राथमिकी दर्ज है। मुकदमे से नाम निकलवाने का दबाव बनाने के लिए उसने यह कदम उठाया। संबंधित दरोगा उसके गांव के हल्का प्रभारी भी नहीं हैं। वह केवल जांच में सहयोग कर रहे हैं। सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि वह प्रशिक्षण के लिए प्रयागराज में हैं। लौटने पर मामले की जानकारी कराएंगी।