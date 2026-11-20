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रुद्रपुर। रुद्रपुर-गोरखपुर मार्ग पर बृहस्पतिवार को परिवहन व्यवस्था चरमरा गई। बसों की कमी के चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। करीब दो से तीन घंटे के अंतराल पर बसें मिलने से जरूरी काम से निकले लोगों को काफी परेशानी हुई। मजबूरी में यात्रियों को निजी बसों और ऑटो का सहारा लेना पड़ा। निजी वाहन चालकों ने भी यात्रियों से मनमाना किराया वसूला।बस स्टेशन से प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक गोरखपुर के लिए छह से आठ बसों का संचालन होता है। बृहस्पतिवार को अधिकतर बसें गोरखपुर में आयोजित चौपाल में लोगों को लाने-ले जाने में लगा दी गईं। इससे बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जुटी रही। काफी देर तक बस नहीं आने पर यात्री परेशान होकर निजी वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना हुए।यात्रियों का कहना था कि करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बाद भी बस नहीं मिली। पूरे दिन एक से दो घंटे के अंतराल पर बसें मिलने से गोरखपुर और देवरिया जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। यात्री शिवपूजन सिंह, देव नारायण, राजेश यादव और शाह आलम ने बताया कि राजनीतिक कार्यक्रमों में अक्सर सरकारी बसों को लगा दिए जाने से नियमित यात्रियों को दिक्कत होती है। परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को मजबूरी में निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है।कोटमुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुछ बसें बृहस्पतिवार को भेजी गई थीं। शुक्रवार को भी 120 बसें देवरिया भेजी जाएंगी। इसके बावजूद यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा गया।राकेश मणि त्रिपाठी, केंद्र प्रभारी गोरखपुर डिपो