गौरीबाजार थाना क्षेत्र के कतौरा गांव में बृहस्पतिवार को डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त किए जाने से दलित समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रतिमा का हाथ टूटा मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक आनंद पांडेय और सीओ रुद्रपुर मौके पर पहुंचे। नई प्रतिमा स्थापित कराने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया।

विज्ञापन







Trending Videos

कतौरा गांव में स्थापित है डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित कतौरा गांव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित है। बृहस्पतिवार को प्रतिमा का हाथ टूटा मिला। इसकी जानकारी होते ही दलित समाज के लोग प्रतिमा स्थल पर जुट गए। घटना पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त प्रतिमा की जगह नई प्रतिमा स्थापित कराई जाए।

विज्ञापन

विज्ञापन