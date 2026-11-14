Deoria News: तीन गांवों में मारपीट के मामले में 10 लोगों पर प्राथमिकी

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वहीं, कुरमौटा घुरी गांव में पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने महिलाओं की पिटाई कर दी। इसके अलावा नोनापार के फुलवरिया टोले में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने सीता देवी की पिटाई कर दी। विज्ञापन

शिकायत पर पुलिस ने बलुआ अफगान निवासी मोहन मद्देशिया, राजन, कृष्णा, लल्लन और रवि, नोनापार फुलवरिया निवासी भीम पटेल और नवनीत पटेल तथा कुरमौटा घुरी निवासी काशीनाथ, दीपू कुमार और लालू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि बच्चों के विवाद में मारपीट हुई थी। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं, कुरमौटा घुरी गांव में पटाखा जलाने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने महिलाओं की पिटाई कर दी। इसके अलावा नोनापार के फुलवरिया टोले में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों ने सीता देवी की पिटाई कर दी।शिकायत पर पुलिस ने बलुआ अफगान निवासी मोहन मद्देशिया, राजन, कृष्णा, लल्लन और रवि, नोनापार फुलवरिया निवासी भीम पटेल और नवनीत पटेल तथा कुरमौटा घुरी निवासी काशीनाथ, दीपू कुमार और लालू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि बच्चों के विवाद में मारपीट हुई थी। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।

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भटनी। क्षेत्र के तीन गांवों में मारपीट की अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने शुक्रवार को 10 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। विवाद की वजह पटाखा जलाने का विरोध, दुकान की सफाई और पुरानी रंजिश बताई जा रही है। बघौचघाट थाना क्षेत्र के लोहरौली गांव निवासी टिंकू मद्देशिया बलुआ अफगान चौराहे पर फास्टफूड की दुकान चलाते हैं। बृहस्पतिवार की देर शाम उनका भाई दुकान की सफाई कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी दुकानदारों ने टिंकू और उनके भाई के साथ मारपीट की।