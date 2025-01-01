Deoria News: विवाहिता की मौत पर मायके पक्ष का हंगामा

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आरोप है कि विवाहिता के भसुर की भी पिटाई की। घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा है। यह देकर मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और मायके पक्ष को दौड़ा लिया। हंगामा की सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। करीब आधे घंटे तक चले इस हंगामे से कस्बे में अफरा-तफरी मची रही।शिव मंदिर वार्ड निवासी जय प्रकाश मद्धेशिया की बहू शीतल जायसवाल (23) की सोमवार की दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पति आशीष को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है।बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर में 50-60 की संख्या में मायके पक्ष के लोग शीतल की ससुराल पहुंचे। मोहल्ले वालों का कहना है कि पहुंचे लोग जयप्रकाश मद्धेशिया के घर में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। घर में मौजूद जयप्रकाश की पत्नी उर्मिला (55) को पीटते हुए घर से निकालकर सड़क पर घसीट ले आए और उसेघर में मिले विवाहिता के भसुर अनित मद्धेशिया की भी पिटाई की गई। यह देख मोहल्ले के लोग बीच-बचाव में आए। लोगों ने तोड़फोड़ व पिटाई से रोका तो हंगामा कर रहे लोग मोहल्लों वालों से भी उलझ गए। इससे वहां तनाव की स्थिति बन गई।इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। थाने से एसआई अंतिमा मौर्य और ज्योति नारायण तिवारी सहित 20 से अधिक पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। एसओ अश्वनी प्रधान ने बताया कि महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। शाम को पटनवा पुल पर उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया है। दूसरे पक्ष की तरफ से मारपीट की तहरीर मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले में शांति कायम है।