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देवरिया: पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल

Wed, 11 Nov 2026 03:44 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 11 Nov 2026 03:44 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने गुरु नानक के निर्गुण भजन गाकर पूर्व सांसद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान माहौल भावुक हो गया। पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा नेताओं, उनके शुभचिंतकों और क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों का पहुंचना जारी रहा।

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Union Law Minister Arjun Ram Meghwal Pays Tribute to Former MP Shriprakash Mani Tripathi at His Native Village
पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने बरपार पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पूर्व थल सेनाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री एवं बीकानेर के सांसद अर्जुनराम मेघवाल उनके पैतृक गांव बरपार पहुंचे। उन्होंने पूर्व सांसद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके प्रति अपने भाव व्यक्त किए।
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इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने गुरु नानक के निर्गुण भजन गाकर पूर्व सांसद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उनके इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान माहौल भावुक हो गया। पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा नेताओं, उनके शुभचिंतकों और क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों का पहुंचना जारी रहा। सभी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया।
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