Deoria News: देसी शराब के 181 पाउच के साथ दो युवक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, पहली कार्रवाई प्रतापपुर स्थित हदहदवा भवानी मंदिर के पास हुई। यहां से हसुआ गांव निवासी चंचल शर्मा को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी शराब के 91 पाउच बरामद किए गए। दूसरी कार्रवाई मिश्रौली में हुई, जहां खलवा गांव निवासी मुकेश कुमार को 90 पाउच देसी शराब के साथ पकड़ा गया।क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी मनोज कुमार ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। संवाद