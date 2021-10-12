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Deoria News: बिना उचित कारण के मरीजों को न करें रेफर

Fri, 16 Oct 2026 12:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 16 Oct 2026 12:44 AM IST
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Do not refer patients without a valid reason.
देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना उचित कारण मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर न किया जाए। संबंधित अस्पताल में ही उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जाए। विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि डीएम ने पीएचसी, सीएचसी और मेडिकल कॉलेज सहित सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर करने का उचित चिकित्सकीय कारण होना चाहिए। अनावश्यक रूप से रेफर करने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। डीएम ने सीएमओ को निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने और स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी चंद्रेश कुमार, सीएमओ डॉ. एसके सिंहा, सीएमएस डॉ. एचके मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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