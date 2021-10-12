Deoria News: दिव्यांग पंप ऑपरेटर को पीटने का आरोप

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रामनाथ निवासी प्रंशु मणि त्रिपाठी के अनुसार रात करीब 10 बजे ड्यूटी से लौटते समय दो बाइक से पहुंचे चार लोगों ने रोक लिया। इनमें पचोहिया निवासी अम्बरीश मिश्रा भी था। आरोप है कि अम्बरीश ने भाई भोले मणि की ओर से दर्ज पुरानी प्राथमिकी में समझौता कराने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर चारों ने पिटाई की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। मामले की जांव दरोगा अवनीश कुमार सिंह कर रहे हैं। संवाद

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देवरिया। कोतवाली क्षेत्र के ट्यूबवेल कॉलोनी में पांच अक्तूबर की रात दिव्यांग पंप ऑपरेटर से मारपीट और धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक नामजद समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।