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Deoria News: गोरक्ष प्रांत ने 16 स्वर्ण जीतकर लगाई छलांग

Fri, 16 Oct 2026 12:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 16 Oct 2026 12:41 AM IST
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Goraksh Province makes a leap by winning 16 gold medals
विद्या भारती के खेल प्रतियोगिता में प्रतिभा का प्रदर्शन करती ​खिलाड़ी, 
देवरिया। विद्या भारती पूर्वी की 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में काशी प्रांत नगरीय ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। वहीं, गोरक्ष प्रांत नगरीय ने तीसरे दिन 16 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे से दूसरे स्थान पर छलांग लगाई। कानपुर प्रांत नगरीय को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। बृहस्पतिवार को पुलिस लाइंस क्रीड़ांगन में हुई विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। तरुण वर्ग में काशी प्रांत के आकाश यादव ने हैमर थ्रो में 60.65 मीटर की दूरी दर्ज कर विद्या भारती का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया।
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प्रतियोगिता में शिशु, बाल, किशोर और तरुण वर्ग के बालक-बालिकाओं ने गोला फेंक, भाला फेंक, हैमर थ्रो, त्रिकूद, पोल वॉल्ट, 50, 80 और 200 मीटर दौड़, बाधा दौड़ तथा 4×100 मीटर रिले में प्रतिभाग किया। पहले स्थान के लिए प्रांतों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
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प्रतियोगिता के अंतिम दिन टीम चैंपियनशिप के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित होगी। इसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। विजेता खिलाड़ियों को क्षेत्रीय संगठन मंत्री हेमचंद, सह संगठन मंत्री राम मनोहर, क्षेत्रीय खेलकूद संयोजक जगदीश सिंह, गोरक्ष प्रांत के प्रदेश निरीक्षक राम सिंह, विद्यालय प्रबंधक बैकुंठनाथ कुशवाहा और प्रधानाचार्य मान बहादुर सिंह ने सम्मानित किया। इस दौरान मनोज कुंदन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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