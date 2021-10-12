Deoria News: 17 साल पुराने मारपीट के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त

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एसीजेएम प्रफुल्ल उपाध्याय की अदालत में तरकुलवा थाना क्षेत्र के पथरदेवा निवासी चौथी और दीपक के खिलाफ सुनवाई चल रही थी। वादी बुद्धू धोबी का आरोप था कि 18 अप्रैल 2009 की सुबह जमीन विवाद में चौथी, दुखंती, दीपक, राजेश और भकोल ने घर में घुसकर उनकी और पत्नी फागुनी की पिटाई की थी। नाद तोड़ने के साथ जान से मारने की धमकी दी थी।न्यायालय के आदेश पर 27 जून 2009 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान दुखंती की मौत हो गई। गवाह सुरेश प्रसाद और महातम प्रसाद ने घटना देखने से इन्कार कर दिया। अदालत ने 23 अक्तूबर को चौथी और दीपक को दोषमुक्त कर दिया। संवाद